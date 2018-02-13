Названы номинанты на премию продюсеров кино и телевидения

По итогам 2017 года фильмы «Слют-7», «Движение вверх» и «Аритмия» стали первыми претендентами на приз АПКиТ (премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения), вручение которой состоится в Москве 15 марта.

Пелагея Лебединская

На торжественную церемонию вручения премий, которая пройдет в 24 номинациях, прибудут звездные гости со всей России. Церемония состоится 15 марта этого года в Москве. Премию будут вручать лучшим художественным фильмам, наилучшим анимационным сериалам и художественным сериалам. Также премия представится в номинации лучшим актерам художественного фильма, и лучшей актрисе телефильма. Кому будет вручена премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения, поклонники российского кино смогут узнать только в марте месяце. Сейчас же остается только предполагать, так как на премию собралось очень много претендентов.Отметим, что церемония вручения приза премии АПКиТ проводится в два тура. В первом туре берут участие все российские художественные фильмы и сериалы, а также анимационные сериалы, которые были сняты в течение прошедшего года. Во втором туре определяют лауреатов премии среди номинантов, претендующих на наилучших актеров и актрис. Список победителей оглашается на ежегодной торжественной церемонии награждения. Голосование за победителей членов жюри является закрытым.