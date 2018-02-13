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| | Тони Брэкстон выпустит первый сольный альбом за восемь лет

Тони Брэкстон выпустит первый сольный альбом за восемь лет

Вчера, 22:40
Известная американская певица Тони Брэкстон, выступающая в стиле ритм-н-блюз, обрадовала своих многочисленных поклонников, сообщив о том, что их ждёт презентация её нового сольного альбома. Он станет первым, который она впустила за последние восемь лет.

Тони Брэкстон выпустит первый сольный альбом за восемь лет

 

В честь празднования 25-летнего юбилея выхода первой пластинки Тони Брэкстон, певица решила порадовать своих многочисленных поклонников, рассказав о скором выпуске её нового студийного альбома под названием «Sex And Cigarettes». Данный сольный альбом станет уже девятым диском американской исполнительницы, которая исполнила всемирно известную композицию Un-Break My heart. Не смотря на то, что медицинские специалисты обнаружили у Тони волчанку, певица намерена отправиться в турне по всей Северной Америке, где она будет выступать со своими новыми композициями, а также излюбленными хитами.

Именитое издание Entertainment Weekly опубликовало информацию о том, что новый альбом Брэкстон увидит свет уже 23 марта нынешнего года.
Александр Вест
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