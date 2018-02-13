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| | Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди

Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди

Сегодня, 14:02
В актерском составе новой ленты режиссера Джо Берлингера «Крайне безнравственный, шокирующе злой и мерзкий» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) речь, как известно, пойдет о маньяке и серийном убийце Теодоре Банди. Одну из главных ролей там сыграет фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд. Компанию легендарному рокеру составят голливудские знаменитости Зак Эфрон и Лили Коллинз.

Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди

 

Сценарий для данного фильма был взят из так называемого «черного списка» Голливуда - места, куда отправляются перспективные рукописи, за которые, однако, никто из продюсеров и режиссеров браться не осмеливается. Рассказ в нем пойдет о весьма напряженных отношениях между серийной убийцей Банди, роль которого будет играть Зак Эфрон, и его давней подругой Элизабет Клепфер, которая не догадывается о том, кем является Тед на самом деле.

Хэтфилд же в данной картине исполнит роль офицера Боба Хейворда, который арестовал Банди после очередного зверского убийства. Немаловажно и то, что для лидера Metallica это первый опыт в большом кино, ведь раньше музыкант играл лишь самого себя.

Режиссер Джо Берлингер признается, что провел сотни часов вместе с Metallica и самим Хэтфилдом. За это время он осознал, какой серьезной харизмой обладает вокалист хэви-метал коллектива. Он надеется, что рокер сможет перенести ее на большие экраны.
Николай Офицеров
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