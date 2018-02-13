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| | Худрук РАМТ высоко оценил вручение премии обвиняемой Софье Апфельбаум

Худрук РАМТ высоко оценил вручение премии обвиняемой Софье Апфельбаум

Вчера, 22:20
Худрук РАМТ Алексей Бородин назвал вручение премии Александром Калягиным главе театра Софье Апфельбаум положительным поступком. Последнюю обвиняют в коррупции.

Худрук РАМТ высоко оценил вручение премии обвиняемой Софье Апфельбаум

 

Как сообщается, Александр Калягин огласил о присуждении личной премии директору РАМТ Софье Апфельбаум, которая в настоящее время находится под домашним арестом в связи с расследованием дела «Седьмой студии». Бородин называет это прекрасным поступком со стороны Калягина. По его мнению, имеет большое значение то, что театралы стали защищать Апфельбаум.

Ранее Мосгорсуд признал законным увеличение срока ареста директора РАМП по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Подсудимую подозревают в краже денежных средств во время реализации проекта «Платформа», после этого бюджет недосчитался 68 миллионов рублей. Следователи отметили, что Апфельбаум не считает себя виновной, соглашаясь с несправедливым распределению денег.

Прежде в доме худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова провели обыск по делу о хищении денег, предоставленных Минкультом на «Платформу». Режиссера обвиняют в краже 133 миллионов рублей, он, в свою очередь, назвал такие заявления абсурдными.
Никита Готский
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