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| | Более 500 музыкантов хотят принять участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»

Более 500 музыкантов хотят принять участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»

Вчера, 21:40
Спустя 10 дней после открытия приема заявок проекта «Музыка в метро» о своем желании участвовать заявили более 500 музыкантов и артистов. Сообщение об этом появилось на официальном веб-портале главы и правительства Москвы.

Более 500 музыкантов хотят принять участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»

 

Уже 10 дней все желающие участвовать в новом сезоне проекта «Музыка в метро» могут подавать заявки. Уже более полутысячи музыкантов объявили о намерении бороться за возможность концертировать в московском метрополитене. Среди подавших заявление на участие много известных коллективов, например, Brevis Brass Band и Mulerman Band. За привилегию играть в столичном метро также будут состязаться Владимир Семибратов, ансамбль гусляров и тульский мужской вокальный коллектив. Отбором заявок занимается Московский продюсерский центр.

Напомним, что прием заявок закончится 25 февраля. Победители проекта смогут давать концерты на 32 площадках метро Москвы в удобное для них время в течение одного года.
Виктория Озерова
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