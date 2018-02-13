Стало известно время прощания с актером Дмитрием Соловьевым. 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной состоится обряд отпевания усопшего. Об этом сообщает на своем сайте Союз кинематографистов России.

Сергей Денисов

Известный актер Дмитрий Соловьев - сын режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич - умер в реанимации от панкреатита. Заболевание поджелудочной железы Дмитрий Сергеевич получил из-за осложнения после перенесенного гриппа.По свидетельству матери, Дмитрий был помещен в одну из специализированных московских клиник еще 7 января.Семья 43-летнего актера еще не в состоянии комментировать случившиеся. Все близкие были не готовы и до сих пор не верят в смерть близкого человека. Доктора озвучили стандартный эпикриз: заболевание поджелудочной железы в симптомых проявляется не сразу, а если проявляется, проходит скоротечно, особенно, когда организм ослаблен алкоголем.Лечащие врачи, говорят о том, что не алкоголь привел к летальному исходу болезни, а воспаление легких, которое проистекало параллельно с панкреатитом.