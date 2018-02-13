Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Стало известно время прощания с актером Дмитрием Соловьевым

Стало известно время прощания с актером Дмитрием Соловьевым

Сегодня, 13:43
Стало известно время прощания с актером Дмитрием Соловьевым. 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной состоится обряд отпевания усопшего. Об этом сообщает на своем сайте Союз кинематографистов России.

Стало известно время прощания с актером Дмитрием Соловьевым

 

Известный актер Дмитрий Соловьев - сын режиссера Сергея Соловьева и актрисы Татьяны Друбич - умер в реанимации от панкреатита. Заболевание поджелудочной железы Дмитрий Сергеевич получил из-за осложнения после перенесенного гриппа.

По свидетельству матери, Дмитрий был помещен в одну из специализированных московских клиник еще 7 января.

Семья 43-летнего актера еще не в состоянии комментировать случившиеся. Все близкие были не готовы и до сих пор не верят в смерть близкого человека. Доктора озвучили стандартный эпикриз: заболевание поджелудочной железы в симптомых проявляется не сразу, а если проявляется, проходит скоротечно, особенно, когда организм ослаблен алкоголем.

Лечащие врачи, говорят о том, что не алкоголь привел к летальному исходу болезни, а воспаление легких, которое проистекало параллельно с панкреатитом.
Сергей Денисов
Новости по теме
Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев
Скоропостижно скончался киноактер Дмитрий Соловьев

12 февраля утром внезапно умер российский актер Дмитрий Соловьев. Соответствующая информация появилась на страницах ведущих СМИ.

Названа дата и место прощания с Дмитрием Марьяновым
Названа дата и место прощания с Дмитрием Марьяновым

Ориентировочная дата прощания с актером Дмитрием Марьяновым запланирована на 18 октября. Как известно, из жизни артист ушел в воскресенье, 15 октября.

Заболевание поджелудочной железы привело к смерти панды с детенышем в зоопарке Шанхая
Заболевание поджелудочной железы привело к смерти панды с детенышем в зоопарке Шанхая

Заболевание поджелудочной железы привело к смерти панды с детенышем в зоопарке Шанхая. Эту информацию распространяет издание Shanghai Daily.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости