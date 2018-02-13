Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо

Именитый режиссёр Гильермо дель Торо станет во главе экспертного международного жюри очередного Венецианского кинематографического фестиваля, которое займётся киноосмотром. Режиссёр заявил, что весьма рад открывшейся возможности.

Александр Вест

Гильермо дель Торо заявил о том, что для него назначение на главу экспертного жюри является в первую очередь большой ответственностью, которую он примет с благодарностью и почтением. Также режиссёр заметил, что для него огромная честь возглавлять экспертное жюри на кинофестивале. Гильермо добавил, что Венеция является окном в мировой кинематограф, которое позволяет обозначить его значимость в глобальной культуре. Альберто Бальбера, возглавляющий кинофестиваль, добавил, что режиссёр является живым олицетворением любви к художественным фильмам будущего, как и прошлого.Также по словам директора кинофестиваля, Гильермо дель Торо имеет необычайную страсть к мировому кинематографу, которую он передаёт людям, заражая их эмоциями и воздействуя на их разум с помощью своих творений.