Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо

Гильермо дель Торо заявил о том, что для него назначение на главу экспертного жюри является в первую очередь большой ответственностью, которую он примет с благодарностью и почтением. Также режиссёр заметил, что для него огромная честь возглавлять экспертное жюри на кинофестивале. Гильермо добавил, что Венеция является окном в мировой кинематограф, которое позволяет обозначить его значимость в глобальной культуре. Альберто Бальбера, возглавляющий кинофестиваль, добавил, что режиссёр является живым олицетворением любви к художественным фильмам будущего, как и прошлого.
Также по словам директора кинофестиваля, Гильермо дель Торо имеет необычайную страсть к мировому кинематографу, которую он передаёт людям, заражая их эмоциями и воздействуя на их разум с помощью своих творений.