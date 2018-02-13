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| | Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо

Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо

Сегодня, 13:49
Именитый режиссёр Гильермо дель Торо станет во главе экспертного международного жюри очередного Венецианского кинематографического фестиваля, которое займётся киноосмотром. Режиссёр заявил, что весьма рад открывшейся возможности.

Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо

 

Гильермо дель Торо заявил о том, что для него назначение на главу экспертного жюри является в первую очередь большой ответственностью, которую он примет с благодарностью и почтением. Также режиссёр заметил, что для него огромная честь возглавлять экспертное жюри на кинофестивале. Гильермо добавил, что Венеция является окном в мировой кинематограф, которое позволяет обозначить его значимость в глобальной культуре. Альберто Бальбера, возглавляющий кинофестиваль, добавил, что режиссёр является живым олицетворением любви к художественным фильмам будущего, как и прошлого.

Также по словам директора кинофестиваля, Гильермо дель Торо имеет необычайную страсть к мировому кинематографу, которую он передаёт людям, заражая их эмоциями и воздействуя на их разум с помощью своих творений.
Александр Вест
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