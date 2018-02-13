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| | Зрители пришли на спектакль с эротическими сценами и «завелись»

Зрители пришли на спектакль с эротическими сценами и «завелись»

Сегодня, 13:34
Актерская труппа одного из Нью-Йоркских театров пожаловалась дирекции на сексуальные притязания со стороны зрителей. Во время спектакля Sleep No More весь партер повел себя неадекватно по отношению к актерам. Об этом сообщило авторитетное американское издание.

Зрители пришли на спектакль с эротическими сценами и «завелись»

 

Ситуация вышла из-под контроля потому, что режиссер использовал древний мейерхольдовский прием. Зрителям было предложено во время эротических сцен оказаться среди актеров. Последние, по сценарию, должны хватать «новых партнеров из зала» за руки во время эротического танца и уводить за кулисы.

Многие зрители не выдерживали эмоционального накала и забывали, где оканчивается реальность и начинается театр. Продюсеры заявили полицейским, что за поведением зрителей следила охрана, которой были даны строгие инструкции. Однако актеры обвиняют ее в бездействии. Охранники настолько увлеклись сюжетом постановки, что забыли о своих прямых обязанностях.
Сергей Денисов
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