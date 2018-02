Музыкальный исполнитель и актёр не дожил до своих 90 лет 4 месяца. Находясь в медицинском центре Майями-Бич певец скончался в окружении самых близких родственников, которых было не так уж и много.

Настоящее имя артиста – Вито Фаринола. За свою музыкальную карьеру мужчина смог создать два обсюлютных хита: You’re Breaking My Heart и On The Street Where You Live. Вик Дамоне в своей трекографии имеет еще много замечательных композиций, которые истинным ценителям музыки 50-х годов придется по вкусу.Музыканта ставят в одну строку с такими великими артистами: Фрэнк Синатра, Тони Беннетт, Дин Мартин, Перри Комо.