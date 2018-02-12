Три отечественных фильма вошли в пятёрку кассовых продаж по всей России

12 января крупнейший портал о новостях кинематографа объявил топ-5 фильмов по кассовым продажам, из которых в списке три российских фильма. В совокупности все работы собрали 3,8 миллиардов рублей. Список отечественных фильмов таков: «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта», «Ёлки новые».

Первым в списке оказался фильм «Движение вверх». Этот фильм побил все рекорды по кассовым продажам всех времен. Картина собрала 2,6 миллиардов рублей. Третьим в списке оказался мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта». За январь этого года денежный сбор составил свыше 674 миллионов рублей. Четвертой в списке оказалась картина «Елки новые», фильм собрал более 512 миллионов рублей.Помимо отечественных фильмов компанию «топовых» кассовых картин составил и зарубежный кинематограф. Второе место в списке одержала работа «Джуманджи: Зов джунглей». Фильм собрал свыше 889 миллионов рублей. Замыкает топ-5 картина «Величайший шоумен». Сбор на фильм в кассах России составил 459 миллионов рублей.

Эксперты kinobusiness.com подчеркнули, что отечественные фильмопроизводство набирает значительные обороты. В этом году за январь российский кинематограф собрался 55,48%. В прошлом году показатель был гораздо ниже. Январские продажи в 2017 году были 50,7%. Январь этого года выдвинул в прокат 104 видеоряда, вместе картины собрали свыше 7,4 миллиарда рублей. Это на 4,4% выше, чем в января прошлого года.Не понятно по каким обстоятельствам, но в этом году увеличились посещения кинотеатров по всем регионам России. За январь 2018 продажи билетов составили свыше 30,22 миллиона билет, а вот в январе продажа билетов составила 28,31 миллионов. Возможно, это связано с понижение цены на билеты размером в 5 рублей. В этом году, чтобы стать посетителем зала нужно отдать 348 рублей.