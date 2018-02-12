Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярность

Искусственный половой орган создания из фильма «Форма воды» получил популярность у поклонников секс-игрушек. Партии фаллоимитаторов быстро реализуются на рынке.

Никита Готский

По данным СМИ, коллекцию искусственных пенисов, дизайн которых придумали по просьбе компании Etsy, занимающейся продажей подобных изделий, быстро реализовали за незначительное время. Клиенты сообщают, что с большим нетерпением ждали выхода кинокартины «Форма воды», им очень понравился как внешний вид странного существ, так и его формы.Дабы избежать всяческих претензий со стороны авторов фильма, фаллоимитатор назвали «Сокровище Амазонки». Продукт для половых занятий создан из качественного силикона и окрашен в цвета земноводного создания, появившегося картине. Также стоит отметить, что интимные места персонажа не показывались в «Форме воды», но упоминалась. Главная героиня пыталась продемонстрировать своей знакомой механику процесса и анатомические особенности.