Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярность

Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярность

Вчера, 18:18
Искусственный половой орган создания из фильма «Форма воды» получил популярность у поклонников секс-игрушек. Партии фаллоимитаторов быстро реализуются на рынке.

Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярность


По данным СМИ, коллекцию искусственных пенисов, дизайн которых придумали по просьбе компании Etsy, занимающейся продажей подобных изделий, быстро реализовали за незначительное время. Клиенты сообщают, что с большим нетерпением ждали выхода кинокартины «Форма воды», им очень понравился как внешний вид странного существ, так и его формы.

Дабы избежать всяческих претензий со стороны авторов фильма, фаллоимитатор назвали «Сокровище Амазонки». Продукт для половых занятий создан из качественного силикона и окрашен в цвета земноводного создания, появившегося картине. Также стоит отметить, что интимные места персонажа не показывались в «Форме воды», но упоминалась. Главная героиня пыталась продемонстрировать своей знакомой механику процесса и анатомические особенности.
Никита Готский
Новости по теме
Номинанта
Номинанта "Оскара" картину "Форма воды" обвинили в плагиате

Фэнтезийный фильм «Форма воды» именитого голливудского режиссера Гильермо дель Торо, помимо многочисленных номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар», также

Создатели «Аватара 2» показали нового персонажа
Создатели «Аватара 2» показали нового персонажа

Джон Ландау, который является продюсером фильма «Аватар», а также сиквелов, на своей страницу в микрблоге Twitter показал нового персонажа. На рисунке героиня

Пластиковые формы для создания изделий из бетона: почему без них не обойтись?
Пластиковые формы для создания изделий из бетона: почему без них не обойтись?

Декоративные и строительные предметы из бетона производятся преимущественно литьевым способом. Чем форма более утонченная и детали меньше, тем больше

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости