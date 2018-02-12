Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярность

Силиконовый половой орган персонажа «Формы воды» набирает популярностьВчера, 18:18
По данным СМИ, коллекцию искусственных пенисов, дизайн которых придумали по просьбе компании Etsy, занимающейся продажей подобных изделий, быстро реализовали за незначительное время. Клиенты сообщают, что с большим нетерпением ждали выхода кинокартины «Форма воды», им очень понравился как внешний вид странного существ, так и его формы.
Дабы избежать всяческих претензий со стороны авторов фильма, фаллоимитатор назвали «Сокровище Амазонки». Продукт для половых занятий создан из качественного силикона и окрашен в цвета земноводного создания, появившегося картине. Также стоит отметить, что интимные места персонажа не показывались в «Форме воды», но упоминалась. Главная героиня пыталась продемонстрировать своей знакомой механику процесса и анатомические особенности.
Фэнтезийный фильм «Форма воды» именитого голливудского режиссера Гильермо дель Торо, помимо многочисленных номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар», также
Джон Ландау, который является продюсером фильма «Аватар», а также сиквелов, на своей страницу в микрблоге Twitter показал нового персонажа. На рисунке героиня
Декоративные и строительные предметы из бетона производятся преимущественно литьевым способом. Чем форма более утонченная и детали меньше, тем больше