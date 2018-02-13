Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Квентин Тарантино попался на оправдании педофилии

Квентин Тарантино попался на оправдании педофилии

Сегодня, 03:30
Скандал вокруг Квентина Тарантино разгорается все с большей яростью. По всей видимости, голливудские СМИ позабыли, что еще вчера называли его одним из наиважнейших кинематографистов современности, ведь уже сегодня ведут против него ожесточенную травлю, хоть и сам Квентин сделал в нее посильный вклад.

Квентин Тарантино попался на оправдании педофилии

 

Начались текущие события со стороны бывшей главной актрисы для Тарантино Умы Турман, которая решила обвинить своего бывшего друга в предательстве и попытке ее убить. Ситуация довольно быстро прояснилась, но делу это помогло постольку-поскольку.

На волне поднятой ненависти к Тарантино западные масс-медиа «раскопали» архивное интервью Говарду Стерну, которое режиссер дал еще в 2003 году. Там он выступает в поддержку своего коллеги, педофила Романа Полански, оправдывая его изнасилование в 1977 году 13-летней девочки-модели.

Когда Стерн спросил у Тарантино, почему же он вступился за насилующего 13-летних режиссера, Квентин заявил, что не считает произошедшее изнасилованием, ведь, по его мнению, так следует называть половой акт, когда имело место взятие кого-то насильно и агрессивно, а Полански, по мнению Квентина, просто занялся сексом с «несовершеннолетней тусовщицей», а это, добавил режиссер «Криминального чтива», не представляет собой серьезного прецедента.
Николай Офицеров
Новости по теме
Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее
Тарантино душил Уму Турман цепью и плевал на нее

Квентин Тарантино раскрыл новые подробности съемок триллера «Убить Билла». Режиссер признал, что он подверг опасности жизнь Умы Турман, а также наплевал на нее

Квентин Тарантино планирует снять фильм ужасов
Квентин Тарантино планирует снять фильм ужасов

Американский режиссер Квентин Тарантино принял решение снять следующий фильм в жанре ужасов. По словам кинодеятеля, он хочет сменить жанр и перестать снимать

Ума Турман закрутила роман с Тарантино
Ума Турман закрутила роман с Тарантино

Популярный режиссер Квентин Тарантино всегда восхищался актрисой Умой Турман. Около двадцати лет назад, когда режиссер работал над фильмом "Криминальное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости