Квентин Тарантино попался на оправдании педофилии

Скандал вокруг Квентина Тарантино разгорается все с большей яростью. По всей видимости, голливудские СМИ позабыли, что еще вчера называли его одним из наиважнейших кинематографистов современности, ведь уже сегодня ведут против него ожесточенную травлю, хоть и сам Квентин сделал в нее посильный вклад.

Николай Офицеров

Начались текущие события со стороны бывшей главной актрисы для Тарантино Умы Турман, которая решила обвинить своего бывшего друга в предательстве и попытке ее убить. Ситуация довольно быстро прояснилась, но делу это помогло постольку-поскольку.На волне поднятой ненависти к Тарантино западные масс-медиа «раскопали» архивное интервью Говарду Стерну, которое режиссер дал еще в 2003 году. Там он выступает в поддержку своего коллеги, педофила Романа Полански, оправдывая его изнасилование в 1977 году 13-летней девочки-модели.Когда Стерн спросил у Тарантино, почему же он вступился за насилующего 13-летних режиссера, Квентин заявил, что не считает произошедшее изнасилованием, ведь, по его мнению, так следует называть половой акт, когда имело место взятие кого-то насильно и агрессивно, а Полански, по мнению Квентина, просто занялся сексом с «несовершеннолетней тусовщицей», а это, добавил режиссер «Криминального чтива», не представляет собой серьезного прецедента.