В Новосибирске состоялся юбилейный концерт Big Love Show

В Новосибирске состоялся юбилейный концерт Big Love ShowСегодня, 12:18
В Новосибирске 11 февраля состоялся концерт Big Love Show. На мероприятие были приглашены популярные звезды российской поп-музыки. Среди певцов, выступающих в Новосибирске были: Елена Темникова, Полина Гагарина, Дима Билан, Мальбэк и Сюзанна, МОТ, Alekseev, Юлианна Караулова, MBAND. Начало концерта состоялось в половине восьмого и завершилось мероприятие ближе к 23 часам вечера.
Билан выступал последним, как и все остальные участники, Дима исполнил около пяти песен. После концерта исполнитель выразил благодарность на своей официальной странице в Instagram за чудесный концерт всем присутствующим зрителям, на что в ответ получил множество добрых слов от новосибирцев.
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