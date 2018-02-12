В Новосибирске состоялся юбилейный концерт Big Love Show

Десятое, юбилейное Big Love Show как и прежде прошло 11 февраля. Многочасовой нон-стоп, супер спецэффекты, большая сцена, множество приглашенных звезд.

Петр Иванов

В Новосибирске 11 февраля состоялся концерт Big Love Show. На мероприятие были приглашены популярные звезды российской поп-музыки. Среди певцов, выступающих в Новосибирске были: Елена Темникова, Полина Гагарина, Дима Билан, Мальбэк и Сюзанна, МОТ, Alekseev, Юлианна Караулова, MBAND. Начало концерта состоялось в половине восьмого и завершилось мероприятие ближе к 23 часам вечера.Билан выступал последним, как и все остальные участники, Дима исполнил около пяти песен. После концерта исполнитель выразил благодарность на своей официальной странице в Instagram за чудесный концерт всем присутствующим зрителям, на что в ответ получил множество добрых слов от новосибирцев.