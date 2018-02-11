В Великом Новгороде хотят открыть голографический театр

В Великом Новгороде хотят создать голографический театр. Такое предложение было инициировано на заседании местного правительства.

Никита Готский

Согласно задумке, в зале станут работать видеостены и напольная стереопроекция, которые создадут эффект, в котором видео повиснет в воздухе. Зрители смогут почувствовать невероятные ощущения из-за синтеза мультимедийного шоу и обычного спектакля. В целях воссоздания эффекта погружения потребуются очки виртуальной реальности.Технология используется во время проведения презентаций, концертов и спектаклей. Чтобы реализовать проект, необходимо найти подходяще помещение. Представители Музея художественной культуры в этом году подготовит концепцию голографического театра.Также модно заметить, что Новгородскую область все больше посещают туристы. В 2009 году один из самых древних регионов страны посетили 252 000 человека, в то в 2015 данный показатель составил 290 тысяч человек.