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| | В Великом Новгороде хотят открыть голографический театр

В Великом Новгороде хотят открыть голографический театр

Вчера, 20:59
В Великом Новгороде хотят создать голографический театр. Такое предложение было инициировано на заседании местного правительства.

В Великом Новгороде хотят открыть голографический театр

 

Согласно задумке, в зале станут работать видеостены и напольная стереопроекция, которые создадут эффект, в котором видео повиснет в воздухе. Зрители смогут почувствовать невероятные ощущения из-за синтеза мультимедийного шоу и обычного спектакля. В целях воссоздания эффекта погружения потребуются очки виртуальной реальности.

Технология используется во время проведения презентаций, концертов и спектаклей. Чтобы реализовать проект, необходимо найти подходяще помещение. Представители Музея художественной культуры в этом году подготовит концепцию голографического театра.

Также модно заметить, что Новгородскую область все больше посещают туристы. В 2009 году один из самых древних регионов страны посетили 252 000 человека, в то в 2015 данный показатель составил 290 тысяч человек.
Никита Готский
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