Дуэт с композицией о терактах в Европе победил на итальянском фестивале

Дуэт сразу понравился зрителям фестиваля благодаря скандалу, произошедшему неделей ранее. В СМИ участников конкурса осудили в плагиате – автор песни создал её невероятно сильно похожей на свою же старую композицию. Однако, эта проблема быстро утихла под клеймом «самоцитаты». Ребята написали про теракты в европейских странах. В словах композиции, они рассказали про «красное от огней и стыда море Ниццы» (в позапрошлом году неизвестный въехал в скопление прохожих на грузовом автомобиле), про «дождливое лондонское небо, которое не делает скидок даже на похоронах» (упоминается Вестминстерская резня), и о подобных ситуация в других странах Европы. «Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», - подчеркивают исполнители.
Дуэт с композицией о терактах в Европе победил на итальянском фестивалеВчера, 21:07
Дуэт сразу понравился зрителям фестиваля благодаря скандалу, произошедшему неделей ранее. В СМИ участников конкурса осудили в плагиате – автор песни создал её невероятно сильно похожей на свою же старую композицию. Однако, эта проблема быстро утихла под клеймом «самоцитаты». Ребята написали про теракты в европейских странах. В словах композиции, они рассказали про «красное от огней и стыда море Ниццы» (в позапрошлом году неизвестный въехал в скопление прохожих на грузовом автомобиле), про «дождливое лондонское небо, которое не делает скидок даже на похоронах» (упоминается Вестминстерская резня), и о подобных ситуация в других странах Европы. «Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», - подчеркивают исполнители.
В канун новогоднего торжества известная примадонна эстрады Алла Пугачёва порадовала многочисленных поклонников новой композицией под названием «Я летала».
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