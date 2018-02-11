Дуэт с композицией о терактах в Европе победил на итальянском фестивале

Zustasiia Cancarini

В эту субботу на сцене тетра «Аристон» в городе Сан-Ремо, Италия, закончился ежегодный фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо», прошедший в 68 раз. Победителями стали Фабрицио Моро и Эрмала Мета, выступавшие в дуэте с песней Non mi avete fatto niente.Дуэт сразу понравился зрителям фестиваля благодаря скандалу, произошедшему неделей ранее. В СМИ участников конкурса осудили в плагиате – автор песни создал её невероятно сильно похожей на свою же старую композицию. Однако, эта проблема быстро утихла под клеймом «самоцитаты». Ребята написали про теракты в европейских странах. В словах композиции, они рассказали про «красное от огней и стыда море Ниццы» (в позапрошлом году неизвестный въехал в скопление прохожих на грузовом автомобиле), про «дождливое лондонское небо, которое не делает скидок даже на похоронах» (упоминается Вестминстерская резня), и о подобных ситуация в других странах Европы. «Ваши бессмысленные войны не забрали у меня ничего», - подчеркивают исполнители.