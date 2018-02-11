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| | В Краснодаре проходит выставка картин пациентов психдиспансера

В Краснодаре проходит выставка картин пациентов психдиспансера

Сегодня, 15:37
В выставочном зале Краснодара проходит выставка картин пациентов психдиспансера, которая называлась «Свет души». Экспонаты выставили на всеобщее обозрение 10 февраля.

В Краснодаре проходит выставка картин пациентов психдиспансера

 

Посетители выставки могли лицезреть более сотни полотен, шедевров графики и живописи пациентов «Специализированной клинической психиатрической больницы № 1». Организаторы выставки уточняют, что с помощью арт-терапии медики могут получить дополнительную информацию о душевном состоянии больных. Кроме этого, через картины пациенты налаживают альтернативный канал связи с внешним миром.

 

С помощью холста, кисти, красок, карандашей, авторы самовыражаются и достигают понимания самих себя как личностей. В большинстве случаев приемы арт-терапии благотворно сказываются на состоянии пациентов, поэтому их вводят в программу лечения клиники данного профиля. Отмечается, что выставка продлится до 28 февраля.
Дарья Светозарова
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