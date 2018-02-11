Умер украинский философ и академик Мирослав Попович

В 88 лет ушел из жизни Мирослав Попович, являвшийся советским и украинским философом, доктором философских наук, академиком НАН Украины. Об этом проинформировал со своей страницы в Facebook проректор КНУ им. Т. Шевченка, занимающийся научно-педагогической работой.

Проректор КНУ им. Т. Шевченка в своем Facebook сообщил об уходе из жизни 88-летнего украинского и советского философа, доктора философских наук и академика НАН Украины Мирослава Поповича. Ученый умер 10 февраля около девяти часов вечера. Проректор сообщил, что уход из жизни Поповича это значительная потеря для всей страны.Деятельность Мирослава Владимировича Поповича при жизни были связана с философией. В 1953 году он окончил обучение в философском факультете в КНУ им. Шевченка, после чего три года работал в качестве директора одной из средних школ в Тернополе (Украина). В 1956 году он поступил в аспирантуру Института философии и с тех пор до конца своей жизни остался там работником. В 2007 году Попович был удостоен Золотой медали им. В. И. Вернадского НАН Украины.