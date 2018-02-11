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| | Поклонники «Игры престолов» выяснили, кто займет Железный трон

Поклонники «Игры престолов» выяснили, кто займет Железный трон

Вчера, 22:20
Преданными поклонниками знаменитого сериала «Игра престолов» вычислено имя того, кто в конечном результате займет Железный трон. Фанаты выясняли это, подсчитывая количество времени, проведенное на экране каждым из претендентов.

Поклонники «Игры престолов» выяснили, кто займет Железный трон

 

Как сообщается, финал последнего сезона сериала «Игра престолов», снятого по серии книг Дж. Мартина, был «слит» в Интернет. Однако появившийся финал не выглядит правдоподобно. Сами создатели утверждают, что на данный момент есть несколько вариантов завершения истории, но об истинном до определенного времени не будет известно даже актерам сериала.

Тем не менее, преданные поклонники продолжают строить теории насчет того, как может закончиться их любимый сериал. В 2017 году один из фанатов пересмотрел все серии «Игры престолов» и подсчитал то количество времени, которое каждый из главных действующих персонажей провел на экране. По его мнению, это позволит выяснить, кто из них займет Железный трон.

Оказалось, что Джон Сноу в общей сложности провел на экране 338 минут, а Тирион Ланнистер 337. Согласно этому же подсчету, Дейенерис Таргариен была показана в течении 276 минут, Санса Старк 238, Серсея Ланнистер 236 минут.
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