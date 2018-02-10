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| | В Лас-Вегасе ушел из жизни «основатель» хип-хопа

В Лас-Вегасе ушел из жизни «основатель» хип-хопа

Вчера, 18:05
Популярный певец и ди-джей из США Кевин Смит, более известный под псевдонимом Lovebug Starski, считался основателем термина «хип-хоп». О смерти легендарного исполнителя сегодня, 10 февраля, сообщило специализированное музыкальное издание Rolling Stone.

В Лас-Вегасе ушел из жизни «основатель» хип-хопа

 

Кевин Смит скончался в четверг, 8 февраля, в возрасте 57 лет в собственном доме, расположенном в штате Невада. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти звезды стал сердечный приступ. Информация о кончине Смита также получила подтверждение дочери музыканта, которая нашла тело отца.

Смит с детских лет выделялся любовью к музыке, однако он смог начать свою карьеру в начале 70-х годов, при этом он выпустил лишь один альбома, носящий название House Rocker. По некоторым данным, именно Кевин Смит приложил руку к созданию термина, означающего новое направление музыки.
Пойда Анна
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