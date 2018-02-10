Возможно последний фильм Вуди Аллена «Колесо чудес» выходит в прокат

В российский прокат выходит фильм Вуди Аллена «Колесо чудес».

Сергей Денисов

Многие критики в очередной раз полагают, что это последний фильм восьмидесяти двухлетнего режиссера. Постановщика авторского кино уже много раз отправляли в отставку из большого кинематографа, но Вуди Аллен всегда возвращался. Последние двадцать лет он, как автомат, выпускал по одному фильму в год, не изменяя своим пристрастиям к камерным сюжетам, где на примере одной судьбы акцентируется внимание на общих цивилизационных проблемах.«Колесо чудес» - приватная история простых людей с классическим любовным треугольником. Немолодая официантка Джинни (постаревшая Кейт Уинслет) – в прошлом актриса – живет скучно в пригороде большого мегаполиса. Неожиданно к ней приезжает падчерица Кэролайн (Джуно Темпл), которая спасается от своего мужа-гангстера в «тихом месте».Разворачивается любовная драма двух женщин и одного мужчины, который работает спасателем на пляже (Джастин Тимберлейк). Эмоциональная перипетия держит зрителя в напряжении не долго. Сюжет из 50-х годов прошлого века плохо связывается с сегодняшним временем.Постаревшая Кейт Уинслет уже не та красотка из «Титаника», но продолжает сохранять внутреннее обаяние и чистоту. Сюжет Вуди Аллена настолько не определен в границах правды и вымысла, что заставляет подумать о вечных проблемах правды и лжи, любви и ненависти, верности и предательства. И это желание возникает у зрителя спонтанно от сонного повествования. Вуди Аллен остался верен своему авторскому кино, а значит он сохранит своих зрителей.