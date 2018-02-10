В Японии впервые покажут сериал российского производства

Японский телеканал Channel Ginga покажет российский исторический сериал "Екатерина", в котором речь идет о периоде правления императрицы Екатерины ІІ.

Как сообщает представитель компании Kartz Media Works Манами Коиси, управляющей телеканалом, ранее в Японии транслировались только сериал либо местного производства, либо ближнего зарубежья. Сейчас же вырос спрос на сериалы из далеких стран, и теперь в ротации есть турецкие и испанские сериалы. К ним присоединится и российский сериал "Екатерина". Выбрали этот сериал из-за хорошего качества изображения и исторического контекста. Личность Екатерины ІІ в Японии пользуется спросом, часто появляется в исторических комиксах.Транслировать сериал будут вечером с 19 февраля по 20 марта в оригинальной озвучке с субтитрами на японском языке. О таком формате настояли телезрители, желающие познакомится поближе с представителями другого для них мира, в полную силу оценить игру актеров. К слову, главную роль в сериале исполнила Марина Александрова.