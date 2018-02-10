Голливудский продюсер фильмов со Сталлоне попал в московское СИЗО

Продюсер по имени Степан Мартиросян, приложивший руку к созданию художественных фильмов с участием голливудской знаменитости Сильвестром Сталлоне, уже несколько месяцев пребывает в заключении в столичном следственном изоляторе №4.

Александр Вест

Около двадцати лет назад Степан Мартиросян уехал покорять Голливуд и сделал карьеру продюсера в Калифорнии. В списке картин, к созданию которых причастен Мартиросян, имеются такие известные киноленты как: «Фрилансеры», в котором снялся Роберт Де Ниро, а также известный рэп-исполнитель 50 Cent, «План побега» с мировыми кинозвёздами Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, «Уцелевший», главную роль в котором сыграл популярный актёр Марк Уолберг, а также «Человек ноября» с Пирсом Броснаном, сыгравшим ранее роль Джеймса Бонда.В следственный изолятор продюсера поместили ещё в октябре прошлого года из-за того, что в Армении на него заведено уголовное дело. По словам Мартиросяна, дело, заведенное на него, имеет весьма условный характер, так как обусловлено оно лишь провалом в прокате картины «План побега».