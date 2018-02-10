Анну Нетребко возмутила стоимость билетов на свой концерт

Оперная певица Анна Нетребко возмутилась астрономическими ценами на билеты концерта с ее участием. Свои эмоции актриса выплеснула на странице в социальных сетях.

Сергей Денисов

Многие интернет-ресурсы дословно цитируют гневное высказывание исполнительницы, которая заявила, что никогда больше не приедет в Москву, если стоимость билетов на ее концерты столь разорительна для простых москвичей.Репортеры тут же доложили читателям о том, что билеты у перекупщиков на концерт Анны Нетребко в консерватории имени П.И. Чайковского зашкаливали до отметки 150 000 рублей. Нужно отдать должное певице, которая обратила внимание общественности на абсурдность ситуации. Она и ее супруг Юсиф Эйвазов прибыли в Москву, чтобы выступить в память недавно умершего певца Дмитрия Хворостовского.Выступление поначалу планировалось благотворительным (безгонорарным), однако издержки поездки не позволили этого сделать. Тем не менее, благотворительная природа концерта, с одной стороны, и заоблачные цены – с другой – явно диссонировали в пространстве. Именно это обстоятельство вызвало раздражение артистки.