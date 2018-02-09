Стало известно, кому досталось наследство Задорнова

Известный артист, Михаил Задорнов незадолго до своей смерти оставил завещание, где каждому из родственников отписал определенное имущество.

Татьяна Преображенская

Людмила Николаевна, старшая сестра артиста сообщила, что воля сатирика исполнилась. Михаил Николаевич желал, чтобы бесплатная библиотека для русскоговорящего населения, созданная писателем в Латвии, продолжала свою работу. Библиотека продолжает свою работу как и раньше, при жизни известного сатирика.Завещание для близких людей Задорнов составил еще во время болезни. Любимец публики прекрасно понимал, что рак мозга – болезнь неизлечимая, значит, нужно готовится к концу. Писатель распределил наследство так, чтобы никто не обижался, и не было споров. Так и получилось – ссор по дележке имущества не возникло.Известно, что Михаил Задорнов распределил свое наследство между дочерью, сестрой и второй женой. Один из своих домов сатирик завещал своей первой жене Велте, с которой сохранял теплые, дружеские отношения. Сестра и дочь главного остяка страны унаследствовали дома, расположенные в Латвии. Жена Задорнова получила московскую квартиру, в элитном районе. Российский сатирик позаботился о материальном состоянии родных – отчисления от авторских прав получат все наследницы в равных долях