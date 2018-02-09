Стало известно, кому досталось наследство Задорнова

Людмила Николаевна, старшая сестра артиста сообщила, что воля сатирика исполнилась. Михаил Николаевич желал, чтобы бесплатная библиотека для русскоговорящего населения, созданная писателем в Латвии, продолжала свою работу. Библиотека продолжает свою работу как и раньше, при жизни известного сатирика.
Завещание для близких людей Задорнов составил еще во время болезни. Любимец публики прекрасно понимал, что рак мозга – болезнь неизлечимая, значит, нужно готовится к концу. Писатель распределил наследство так, чтобы никто не обижался, и не было споров. Так и получилось – ссор по дележке имущества не возникло.
Известно, что Михаил Задорнов распределил свое наследство между дочерью, сестрой и второй женой. Один из своих домов сатирик завещал своей первой жене Велте, с которой сохранял теплые, дружеские отношения. Сестра и дочь главного остяка страны унаследствовали дома, расположенные в Латвии. Жена Задорнова получила московскую квартиру, в элитном районе. Российский сатирик позаботился о материальном состоянии родных – отчисления от авторских прав получат все наследницы в равных долях