В Москве прошла церемония вручения историко-литературной премии «Клио»

В Москве в здании Музея современной истории РФ прошло вручении историко-литературной премии «Клио». В текущем году обладателями награды стали историк Наталья Нарочницкая, литератор Евгений Водолазкин и Наталья Солженицына.

Виктория Озерова

В столице РФ была вручена историко-литературная награда «Клио», которая преподносится деятелям за значительные отличия и достижения в распространении истории и формировании отечественной исторической культуры. Первой награду от ведущего Сергея Нарышкина, главы Российского исторического общества, приняла вдова известного писателя Наталья Солженицына. Ее очень смутило вручение премии, так как, по ее мнению, она не достаточно сделала для популяризации произведения «Красное колесо», а общество недостаточно ее усвоило, также как и уроки истории.Также лауреатом премии стали историк Наталья Нарочницкая за общий вклад в литературу исторического характера и Евгении Водолазкин за роман «Авиатор».