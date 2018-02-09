Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

Мнения

Илон Маск vs Роскосмос: Кто кого или тайное оружие противников

SpaceX уже не догнать?

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

От Редактора

Топливо для «тарелок»: На чём летают НЛО?

Раскрыт новый инопланетный секрет.

Сюжеты :

В СБУ прокомментировали информацию о задержании Саакашвили Спецназ, прибывший для задержания Саакшвили, не пустили в отель 28-летняя беременная супруга Дмитрия Диброва показала большую грудь Экс-министр обороны Украины объяснил, из-за чего страна не вступила в НАТО Ученые предложили делить коров на оптимистов и пессимистов Маск: «Tesla без пилота проедет через все США через 3-6 месяцев» Рядом с мечетью в Бенгази прогремел взрыв Польского туриста на Западной Украине угрозами заставили поднять флаг УПА Самая грандиозная погоня Канады попала на видео В Китае жилые дома будут отапливать ядерным реактором Харви Вайнштейн угрожал Сальме Хайек переломом коленей Секс-слив: Модель пригрозила Дерипаске походом на «Пусть говорят»
| | В Москве прошла церемония вручения историко-литературной премии «Клио»

В Москве прошла церемония вручения историко-литературной премии «Клио»

Вчера, 20:27
В Москве в здании Музея современной истории РФ прошло вручении историко-литературной премии «Клио». В текущем году обладателями награды стали историк Наталья Нарочницкая, литератор Евгений Водолазкин и Наталья Солженицына.

В Москве прошла церемония вручения историко-литературной премии «Клио»

 

В столице РФ была вручена историко-литературная награда «Клио», которая преподносится деятелям за значительные отличия и достижения в распространении истории и формировании отечественной исторической культуры. Первой награду от ведущего Сергея Нарышкина, главы Российского исторического общества, приняла вдова известного писателя Наталья Солженицына. Ее очень смутило вручение премии, так как, по ее мнению, она не достаточно сделала для популяризации произведения «Красное колесо», а общество недостаточно ее усвоило, также как и уроки истории.

Также лауреатом премии стали историк Наталья Нарочницкая за общий вклад в литературу исторического характера и Евгении Водолазкин за роман «Авиатор».
Виктория Озерова
Новости по теме
Глеб Панфилов снимет кинофильм по книге
Глеб Панфилов снимет кинофильм по книге "Один день Ивана Денисовича”

Глеб Панфилов снимет кинофильм по книге "Один день Ивана Денисовича”. Фильм по произведению Александра Солженицына выйдет на экраны в 2018 году. Этими планами

Наталья Мишина первой получила премию «Народный герой»
Наталья Мишина первой получила премию «Народный герой»

Церемония награждения победителей премии «Народный герой» проходит в Омске сегодня, 19 марта. Первым победителем стала Наталья Мишина, которая помогает людям с

В Москве назвали обладателей Премии Станиславского 2016
В Москве назвали обладателей Премии Станиславского 2016

25 октября в Москве назвали обладателей Премии Станиславского 2016. Во вторник прошло 12-е открытие кинофестиваля.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости