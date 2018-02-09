Посольство Казахстана поздравило российских дипломатов песней

Посольством Казахстана в РФ был опубликован видеоролик с поздравлением российских дипломатом с их профессиональным праздником 10 февраля. Поздравление исполнено в виде песни блогером и ведущим Андрем Аныковичом.
От имени посольства Казахстана в России было опубликовано видеопоздравление с Днем дипломатического работника. В ролике, находящемся в открытом доступе, ведущим и блоггером Андреем Аныковым была исполнена поздравительная песня на домбре (старинный славянский струнный щипковый музыкальный инструмент), которая была посвящен трудовой деятельности дипломатов.
В песне повествуется про то, как дипломатам приходится противостоять «острым словно кинжал» вопросам для того, чтобы «молчали автоматы». Помимо того, дипломату нужно уметь сохранять холодный взгляд, секреты и «творить чудеса за кулисами». В этом и есть призвание дипломата, если верить песенному поздравлению.
10 февраля день Дипломатического работника отмечается с 2003 года, а утверждён он был приказом президента РФ Владимира Путина в октябре 2002 года.
Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).
На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru
При использовании, копировании, цитировании
публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости,
ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.