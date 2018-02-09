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| | Посольство Казахстана поздравило российских дипломатов песней

Посольство Казахстана поздравило российских дипломатов песней

Вчера, 20:03
Посольством Казахстана в РФ был опубликован видеоролик с поздравлением российских дипломатом с их профессиональным праздником 10 февраля. Поздравление исполнено в виде песни блогером и ведущим Андрем Аныковичом.

Посольство Казахстана поздравило российских дипломатов песней

 

От имени посольства Казахстана в России было опубликовано видеопоздравление с Днем дипломатического работника. В ролике, находящемся в открытом доступе, ведущим и блоггером Андреем Аныковым была исполнена поздравительная песня на домбре (старинный славянский струнный щипковый музыкальный инструмент), которая была посвящен трудовой деятельности дипломатов.

 
 
 
В песне повествуется про то, как дипломатам приходится противостоять «острым словно кинжал» вопросам для того, чтобы «молчали автоматы». Помимо того, дипломату нужно уметь сохранять холодный взгляд, секреты и «творить чудеса за кулисами». В этом и есть призвание дипломата, если верить песенному поздравлению.

10 февраля день Дипломатического работника отмечается с 2003 года, а утверждён он был приказом президента РФ Владимира Путина в октябре 2002 года.
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