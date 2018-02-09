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| | Все звезды киновселенной Marvel собрались для общего фото

Все звезды киновселенной Marvel собрались для общего фото

Вчера, 20:14
79 звезд киновселенной Marvel собрались в одном помещении в начале октября прошедшего года в честь 10-летия студии. Сегодня в Сети появился соответствующий снимок.

Все звезды киновселенной Marvel собрались для общего фото

 

Киновселенная Marvel в этом году отмечает 10-летний юбилей. В честь такого события в Сети был обнародован снимок, на котором собрались все звезды студии. Фото было сделано осенью прошлого года в Атланте на съемках фильма «Мстители: Война бесконечности». На фотографии можно увидеть Роберта Дауни-младшего, Криса Эванса, Марка Руффало, Криса Хемсворта и других голливудских звезд. Также в фотосессии приняли участие продюсеры, режиссеры и создатели комиксов. Уточняется, что празднование начнется с выходом на большие экраны третьей части «Мстителей», который назначен на май текущего года, и продолжится вплоть до премьеры четвертой картины этой же серии в 2019 году.

Новую кинокартину от Marvel Studios «Черная пантера» можно будет увидеть в кинотеатрах с 16 февраля.
Виктория Озерова
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