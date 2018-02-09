Скончался звезда фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс"Сегодня, 15:14
Звезда "Возвращения Будулая" - 60-летний актёр Дмитрий Бузылев, в тяжёлом состоянии попал в реанимацию. В московской клинике легендарный цыган мог оказаться
В Москве госпитализирована российская актриса молдавского происхождения Светлана Тома. Заслуженную артистку доставили в больницу с тяжелым переломом шейки
Сегодня стало известно, что скончался на 83-году жизни заслуженный артист РФ, актер театра и кино Илья Рутберг.