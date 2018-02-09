Скончался звезда фильмов "Табор уходит в небо" и "Жестокий романс"

Прославившийся ролями в картинах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс» и «Очи черные» актер Дмитрий Бузылев ушел из жизни на 62-м году жизни, долгое время борясь с болезнью. Информацию уже подтвердили через пресс-службу Союза кинематографистов России.

Б лизкие Бузылева утверждают, что актер был натурой многогранной и при жизни не концентрировался лишь на актерстве. Крайне любил поэзию, был композитором и исполнителем цыганских песен и романсов. Артист скончался еще 7 февраля, однако известно о трагедии стало лишь сегодня. Церемония прощания с Бузылевым пройдет 11 февраля в Доме кино.

Отпевание и захоронение состоится на Пыхтинском кладбище. Бузылев является заслуженным артистом России. В октябре прошлого года он оказался в реанимации. Тогда у него была обнаружена прободная язва.

Николай Офицеров