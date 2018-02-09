Челябинский метеорит «облетел» половину России

Сотрудники Исторического музея Южного Урала к пятилетию со дня падения небесного тела на Землю подготовили описание странствий Челябинского метеорита.

Виктория Озерова

Утром 15 февраля 2013 года Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль. Скоро исполнится пять лет со дня падения объекта на Землю, в честь такого события сотрудники Исторического музея Южного Урала подготовили описание странствий Челябинского метеорита. Первой «крупной» поездкой объекта стали Олимпийские игры в Сочи, в 2014 году победителям даже вручили медали с кусочками метеорита. Затем осколок побывал на Общероссийском фестивале природы и даже стал экспонатом мобильного выставочно-лекционного комплекса.После этого осколки космического тела объездили половину территории Российской Федерации для участия самых значимых культурных и научных мероприятиях страны. 15 февраля все посетители музея Южного Урала смогут прикоснуться к метеориту.