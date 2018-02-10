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| | Режиссер советского Шерлока Холмса пообщается с жителями Пскова по телемосту

Режиссер советского Шерлока Холмса пообщается с жителями Пскова по телемосту

Сегодня, 04:30
11 февраля в кинотеатре «Победа» на Октябрьском проспекте в Пскове пройдет телемост с участием режиссера советского цикла фильмов о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона в исполнении Василия Ливанова и Виталия Соломина. Мероприятие будет проводиться в рамках 25 Пушкинского театрального фестиваля.

Режиссер советского Шерлока Холмса пообщается с жителями Пскова по телемосту

 

«Ленфильм-клуб» продемонстрирует киноленту «Пиковая дама», снятую в 1982, а после состоится обсуждение картины. В ходе обсуждения своим мнением с псковичами поделится и Масленников.

Прежде в одной из бесед с журналистами режиссер признался, что относится к той когорте кинематографистов, которая взращивает фильм или спектакль, как садовник редкое растение. Главное, по его словам, подобрать хорошую компанию и взрастить шедевр. Подобной методе Масленников обязан Товстоногову. Работы Масленникова олицетворяет целую веху истории «Ленфильма» в несколько десятков лет. Выступление создателя «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» будет транслироваться на всю страну. Посещение мероприятия не требует покупки билетов, необходимо просто зарегистрироваться.
Дарья Светозарова
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