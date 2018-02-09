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| | 200 редких полотен Сальвадора Дали привезут в Красноярск

200 редких полотен Сальвадора Дали привезут в Красноярск

Сегодня, 13:44
Уже 15 февраля в Красноярске состоится торжественное открытие выставки, на которой будут представлены более 200 редких полотен прославленного творца Сальвадора Дали. Кроме картин на выставке также будут представлены их «живые» версии.

200 редких полотен Сальвадора Дали привезут в Красноярск

 

Выставка под названием «Сюрреализм – это Я» будет открыта в Красноярске в четверг, а пройдёт она в здании Художественного музея Сурикова. Кроме самих полотен выдающегося испанского живописца в зоне выставки также будут доступны специальные мультимедийные зоны, где все желающие смогут приобщиться к просмотру «оживших «версий его творений, анимированных с помощью современных графических технологий. Выставка будет открыта в течение месяца для всех красноярцев, желающих приобщиться к высокой культуре.

Все полотна выдающегося испанского мастера будут разделены на различные тематические группы, среди которых: «Фауст», «Божественная комедия Данте», «Далинианские лошади», «Дон Кихот Ламанчский» и другие.
Александр Вест
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