200 редких полотен Сальвадора Дали привезут в Красноярск

Выставка под названием «Сюрреализм – это Я» будет открыта в Красноярске в четверг, а пройдёт она в здании Художественного музея Сурикова. Кроме самих полотен выдающегося испанского живописца в зоне выставки также будут доступны специальные мультимедийные зоны, где все желающие смогут приобщиться к просмотру «оживших «версий его творений, анимированных с помощью современных графических технологий. Выставка будет открыта в течение месяца для всех красноярцев, желающих приобщиться к высокой культуре.
Все полотна выдающегося испанского мастера будут разделены на различные тематические группы, среди которых: «Фауст», «Божественная комедия Данте», «Далинианские лошади», «Дон Кихот Ламанчский» и другие.