Скончался барабанщик и основатель рок-группы Mr. Big Пэт Торпи

Скончался барабанщик и основатель рок-группы Mr. Big Пэт ТорпиСегодня, 13:16
Иэн Фрейзер Килмистер, основатель всемирно известной британской хард-рок-группы Motorhead, более известный публике под сценическим псевдонимом Лемми, скончался
Бывший барабанщик известной хард-рок-группы Motorhead Фил Тейлор умер накануне в возрасте 61 года после длительной болезни. Об это на своей странице в Facebook
Томми Рамон (Тамаш Эрдейи), известный барабанщик состава Ramones, скончался на 65 году жизни в Нью-Йорке. Он был последним участником оригинального