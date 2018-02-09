Скончался барабанщик и основатель рок-группы Mr. Big Пэт Торпи

Основатель и барабанщик американской рок-группы Mr. Big Пат Торпи скончался в возрасте 64 лет. Трагические известия появились в официальном Twitter группы. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Как стало известно, смерть мужчины наступила еще 7 февраля, но сообщили о ней лишь сейчас.

«Семья, участники и менеджмент группы просят, чтобы в это тяжелое для всех время их не беспокоили», - отмечается в опубликованном сообщении.

Как известно, основана группа Mr. Big была в 1988 году в Лос-Анджелесе. Что интересно, огромную популярность группа обрела не в США, где к тому моменту хард-рок был уже не так популярен, а в Японии. Там музыканты записали несколько концертных альбомов.

Распался коллектив в 2002 году, однако в 2009 году они воссоединились в оригинальном составе и провели концертный тур все по той же Японии. Пат Торпи группу покинул в 2014 году, ему на замену пришел другой барабанщик Мэтт Старр. Группа в 2017 году выпустила альбом Defying Gravity.

Николай Офицеров