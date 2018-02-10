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| | Рома Зверь сыграет одну из главных ролей в фильме про Цоя

Рома Зверь сыграет одну из главных ролей в фильме про Цоя

Сегодня, 02:30
Представители кинокомпании Hype Film совместно с продюсером Ильей Стюартом объявили окончательный список актеров для посвященной Виктору Цою картины Кирилла Серебренникова «Лето». Информацией об этом поделились представители СМИ, которые побывали на мероприятии.
 

Рома Зверь сыграет одну из главных ролей в фильме про Цоя

 

Самого лидера группы «Кино» сыграет южнокорейский актер Ю Тхэ О, который известен зрителю по фильмам «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, а также снятый Ким Ки Дуком «Один за другим». Майка Науменко и его жену Наташу, у которых с Цоем появится своеобразный любовный треугольник, сыграет лидер группы «Звери» Рома Зверь, а также молодая звезда отечественного кинематографа Ирина Старшенбаум, которая уже сыграла в таких хитах отечественного проката, как «Притяжение» и «Лед».
 
Для Ромы Зверя эта работа стала дебютной в мире игрового кино, потому фанатов группы «Звери», а также поклонников «Кино» ожидает интересная драматическая картина, которую сам режиссер не позиционирует, как биографическую. Практически полностью фильм был снят прошлым летом. Продюсирует его российская компаия Hype Film совместно с французами Kinovista, которые планируют представить «Лето» на Берлинском кинофестивале уже в феврале текущего года.
 
«Фильм «Лето» это ни в коем случае не байопик. Кирилл Серебренников решил рассказать зрителю историю трех геров Виктора, Майка и Натальи, а также некоторых наиболее ярких событий, что происходили летом 1981 года в Ленинграде вокруг тамошнего, ставшего в последствии легендарным рок-клуба. В фильме будет очень много музыки и невероятной энергии того времени», - признается продюсер Илья Стюарт.

Николай Офицеров
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