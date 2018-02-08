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| | Рэпер Баста оценил драку Шевченко и Сванидзе

Рэпер Баста оценил драку Шевченко и Сванидзе

Вчера, 20:51
Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный широкой публике как Баста, дал комментарии по поводу драки представителей СМИ Шевченко и Сванидзе в эфире радио. Рэпер считает, что инцидент является настоящей арт-провокацией.

Рэпер Баста оценил драку Шевченко и Сванидзе

 

Баста прокомментировал происшествие 30 января на радио «Комсомольская правда» в ходе встречи с учащимися высшего учебного заведения имени Плахова. Рэпер сообщил, что считает Шевченко и Сванидзе «настоящим баттлом», а случившееся оценил словом «супер». Исполнитель отметил, что с налаждением бы посмотрел на это действие, так как тема эфира ему близка. По мнению Басты, драка произошла между мужчинами не «ради хайпа», а по настоящему, поэтому ее можно считать большой арт-провокацией.

Напомним, что Шевченко и Сванидзе устроили драку в ходе рассмотрения вопроса о том, считать ли заболеванием сталинизм. В радиоэфире говорили также об отзыве прокатной лицензии фильма «Смерть Сталина.
Виктория Озерова
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