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| | Опубликован список самых удачных сцен секса в истории мирового кинематографа

Опубликован список самых удачных сцен секса в истории мирового кинематографа

Вчера, 20:31
Специалисты составил список самых удачных эротических эпизодов в истории мирового кинематографа. Созданием рейтинга занимались сотрудники издания People. В перечень успешных сексуальных сцен вошел культовый фильм «Титаник» с Леонардо Ди Каприо.

Опубликован список самых удачных сцен секса в истории мирового кинематографа

 

Картина получила престижную премию «Оскар» и рассказывает о том, как люди погибли во время плавания на британском трансатлантическом пароходе с четырехцилиндровыми турбинами и паровой турбиной. В перечень фильмов с лучшими эротическими сценами вошли «Призрак» с Деми Мур, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стуарт. «Красотка» с Джулией Робертс не могла оставить равнодушными составителей рейтинга. «Черный лебедь» с Милой Кунис и Натали Портман тоже привлек внимание экспертов. В заветном списке оказались «Девичник в Лас Вегасе», «Бал монстров», «Валентинки» и «Игра Престолов».

Актрисы рассказали о неловких ситуациях, с которыми им пришлось столкнуться во время съемок любовных сцен. Деми Мур попросила своего напарника подержать бюстгальтер, чтобы ее грудь не очутилась в кадре. Одним звездам не понравилось участвовать в подобных эпизодах. Другие вспоминают об этом времени с улыбкой на лице.
Домбровский Сергей
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