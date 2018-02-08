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| | В Сеть попал первый тизер «Венома» с Томом Харди

В Сеть попал первый тизер «Венома» с Томом Харди

Вчера, 20:15
Всего сутки прошли с тех пор, как зрителю продемонстрировали трейлер «Дэдпул-2», а им уже предлагают тизер очередной ожидаемой новинки из мира комиксов – «Венома». Несмотря на то, что сам главный монстр в кадре почти не мелькает, его с успехом заменил Том Харди и личинка того самого злодейского существа.

В Сеть попал первый тизер «Венома» с Томом Харди

 

На кадрах видно, как эта самая личинка обмажет героя Тома чем-то вроде своих испражнений, в результате чего Харди изобразит жертву параноидального психоза. В остальном мало что заслуживает внимания зрителей, но это уже волнительно. О том, что Веном может получить свою собственную игровую картину, заговорили еще в 2007 году. Тогда уже шла речь о разработке проекта. Однако до логичного завершения она так и не дошла. Сразу начались «непонятки» с режиссерами, сценаристами, которые буквально законсервировали фильм на многие годы.

Вторая часть «Марлезонского балета» была разыграна в 2013-м, после анонсов спин-оффов о Веноме в рамках вселенной Человека-паука. Подчеркивается, что фильм «Веном» не будет пересекаться с «паучьей» франшизой, а пойдет по своему пути.


Тем, кто не читал комиксы о Веноме, следует знать, что так зовут инопланетного монстра-паразита. Он постоянно меняет хозяев-людей для комфортного существования.
Дарья Светозарова
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