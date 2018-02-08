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| | Мединский рассказал о росте посещаемости музеев в России на 50%

Мединский рассказал о росте посещаемости музеев в России на 50%

Вчера, 20:16
Глава Министерства культуры РФ рассказал о росте посещаемости музеев в России на 50% за последние шесть лет, в период с 2011 по 2017 годы. Чиновник опубликовал информацию об этом в социальной сети «ВКонтакте».

Мединский рассказал о росте посещаемости музеев в России на 50%

 

По словам Мединского, граждане государства чаще стали интересоваться культурой. Об этом свидетельствует статистика. Если шесть лет назад музеи посещали 83 млн человека в год, то сейчас данный показатель возрос до 125 млн. Особый интерес у граждан вызывает Петергоф. Этот музей-заповедник содержит в себе достопримечательности Финского залива.

В XX веке под управление Петергофа отдали парковый ансамбль «Александрия», Дворец первого российского императора Петра Великого, «Императорские яхты» и прочие объекты. По словам Мединского, можно только гордиться заинтересованностью людей искусством и историческими памятниками. Это говорит о выходе общества из морального кризиса.
Домбровский Сергей
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