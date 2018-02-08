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| | Брэд Питт за рулём Tesla спровоцировал ДТП с участием трех машин

Брэд Питт за рулём Tesla спровоцировал ДТП с участием трех машин

Вчера, 19:31
Звезда Голливуда Брэд Питт, любимец многомиллионной армии фанатов, спровоцировал аварию в Лос-Анджелесе. В ДТП приняли участие три машины. Актер ехал по «Городу Ангелов» на своем сером Tesla. Он протаранил Nissan Altima, а эта иномарка столкнулась с KIA Soul.

Брэд Питт за рулём Tesla спровоцировал ДТП с участием трех машин

 

По словам очевидцев, у автомобиля, выпущенного южнокорейской компанией, повреждено багажное отделение. Остальные участники ДТП получили незначительные царапины. Люди в аварии не пострадали. Когда водители покинули салоны своих авто и увидели Брэда Питта, они очень удивились, так как не ожидали встретить звезду Голливуда при столь необычных обстоятельствах. Мужчины некоторое время побеседовали, поделились мнением относительно случившегося, в итоге дело завершилось рукопожатием и извинениями.

Брэд Питт запечатлел машины на камеру. Актер предоставил документы владельцам транспортных средств, дабы они могли снять их на мобильные устройства. После непринужденного общения водители расстались. Информацию об этом распространяют американские СМИ.
Домбровский Сергей
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