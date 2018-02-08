Мединский не делился с Путиным флешкой с картиной "Движение вверх"

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский не делился с Владимиром Путиным флешкой с картиной "Движение вверх". Он поведал об этом прессе.

Яна Татьянина

"Нет, не я", - разрешил Мединский вопрос о том, не он ли поделился с президентом картиной о легендарной победе советских баскетболистов над командой США. У Путина есть возможность смотреть кино, добавил министр.На встрече, прошедшей в Гостином дворе 30 января, президент выразил благодарность Владимиру Машкову - исполнителю главной роли в "Движении вверх". Актёр, сыгравший тренера сборной СССР, удивился тому, что глава государства успел сходить на киносеанс. Путин ответил, что разбирается в современных технологиях, а фильм посмотрел с электронного носителя. Это смутило актёра, который предположил, что на флешке была краденная версия картины. "Не украли, а дали посмотреть" - объяснил президент.Драма "Движение вверх", снятая режиссёром Андреем Мегердичевым, обошла "Аватар" Джеймса Кэмерона, став самым кассовым кино в российском прокате. Сборы превышают 2,5 млн рублей.