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| | Мединский не делился с Путиным флешкой с картиной "Движение вверх"

Мединский не делился с Путиным флешкой с картиной "Движение вверх"

Вчера, 17:56
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский не делился с Владимиром Путиным флешкой с картиной "Движение вверх". Он поведал об этом прессе.

Мединский не делился с Путиным флешкой с картиной "Движение вверх"

 

"Нет, не я", - разрешил Мединский вопрос о том, не он ли поделился с президентом картиной о легендарной победе советских баскетболистов над командой США. У Путина есть возможность смотреть кино, добавил министр.

На встрече, прошедшей в Гостином дворе 30 января, президент выразил благодарность Владимиру Машкову - исполнителю главной роли в "Движении вверх". Актёр, сыгравший тренера сборной СССР, удивился тому, что глава государства успел сходить на киносеанс. Путин ответил, что разбирается в современных технологиях, а фильм посмотрел с электронного носителя. Это смутило актёра, который предположил, что на флешке была краденная версия картины. "Не украли, а дали посмотреть" - объяснил президент.

Драма "Движение вверх", снятая режиссёром Андреем Мегердичевым, обошла "Аватар" Джеймса Кэмерона, став самым кассовым кино в российском прокате. Сборы превышают 2,5 млн рублей.
Яна Татьянина
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