Мужское достоинство Николая Цискаридзе едва уместилось в его сценическом костюме

Знаменитый танцор балета Николай Цискаридзе развенчал миф о плохих танцорах, согласно которому танцевать им мешают внушительных размеров гениталии. На очередном фото, изображающем его участие в знаменитом балете «Сон в летнюю ночь» Джона Ноймайера, Николай предстал в довольно откровенном костюме, скорее не скрывающем, а подчеркивающем его «выдающиеся места».

В постановке балерону досталась роль героя Тесея. Сценический костюм, вернее его нижняя часть, был выдержан в стиле античных статуй. Колготки танцора подчеркивали абсолютно все изгибы Николая ниже пояса, чем привели в восторг подписчиков. Это сразу отразилось в комментариях к снимку.

Дарья Светозарова

Однако не все были зациклены на мужском достоинстве артиста. Многие обратили внимание на то, что танцор изображен буквально в полете над сценой Большого театра. Настоящие ценители жанра отметили изящество позы и идеальную плавность застывшего мгновения, восхитились грацией Цискаридзе. Они изумились, как с такой легкостью можно выполнять соль сложные движения. В итоге фолловеры сошлись во мнении, что Николай на сцене творит волшебство.