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| | Михалков возглавит общественное движение "Юнармия"

Михалков возглавит общественное движение "Юнармия"

Сегодня, 16:05
Народный артист России Никита Михалков выступит в роли наставника всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Информацией об этом в минувший четверг в пресс-службе организации поделились ее официальные представители.
 

Михалков возглавит общественное движение "Юнармия"

 

Михалков признается, что на данное предложение он откликнулся с превеликим удовольствием. Он признался, что его отец говорил некогда замечательную фразу: «Сегодня дети, завтра народ». Именно она, уверен Михалков, чрезвычайно красочно иллюстрирует необходимость воспитания подрастающего поколения.
 
«Нам необходимо передавать имеющиеся у нас знания, понимание истории своей страны, а также ощущение и чувство причастности к многогранной культуре и тому великому пути, что прошла Россия», - заявил Михалков.
 
Также режиссер добавил, что зачастую обращаются к этой теме в своей авторской передаче «Бесогон ТВ». Именно поэтому, признается он, в скором времени открывается молодежный портал «Бесогон Online», который будет представлять собой молодежную площадку для всех тех, кому интересны процессы, что происходят в нашей стране, что привело к тем или иным событиям и сформировало историю РФ.
 
Михалков добавил, что 22-23 февраля состоится слет юнармейцев со всей страны. Это, уверен он, крайне важно, потому как в кругу единомышленников и товарищей, что смотрят с тобой в одну сторону, сил становится значительно больше.

Николай Офицеров
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