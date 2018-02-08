Сергей Шнуров открыл «Ретроспективу брендреализма»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в традиционном музее Ростова-на-Дону презентовал собственную выставку под названием «Ретроспектива брендреализма».

Виктория Озерова

Жители Ростова-на-Дону имеют шанс насладиться другой гранью творчества Сергея Шнурова. Выставка открылась в традиционном музее. Экспозиция называется «Ретроспектива брендреализма». Данное понятие артист выдумал, по его словам, еще в 2008 году, он означает поклонение современного человека брендам. Выставки ранее были презентованы в Санкт-Петербурге, Минске и столице. Сам автор не рассказывает о своих картинах, а предоставляет распознавать их смысл самим посетителям. На выставке можно найти также гробики с кока-колой, розовую мошонку и могильную плиту-айфон.Дали оценку творчеству Сергея Шнурова и профессионалы. Дизайнер Роман Бочерников назвал выставку «житейским маразмом», а художник Александр Лютов высмеял автора за желание эпатировать в его возрасте.