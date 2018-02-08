«Не прощаюсь»: Вышла последняя книга об Эрасте Фандорине

Сегодня стартовали продажи последней части цикла книг об Эрасте Фандорине Бориса Акунина. Первую главу «Не прощаюсь» фанаты могли прочитать еще месяц назад в личном аккаунте Григория Чхартишвили в Facebook.

Виктория Озерова

Сегодня исполняется ровно 20 лет с момента выхода книги «Азазель» Бориса Акунина. Это произведение стало первым в серии об Эрасте Фандорине. С тех пор сыщик-аристократ появился еще в 15 книгах писателя. 8 февраля стартовали продажи последней части цикла «Не прощаюсь». Ранее Григорий Чхартишвили сделал новогодний презент фанатам серии и обнародовал первые страницы заключительного рассказа в микроблоге в Facebook. Произведение было закончено еще в октябре прошедшего года. Тогда Борис Акунин дал интервью, в котором признался, что с написанием книги для него закончилась целая эпоха.Напомним, что всего в серии 16 книг, три из них были экранизированы в России: «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник».