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| | В Петербурге джинсы Бродского и Михалкова покажут на выставке

В Петербурге джинсы Бродского и Михалкова покажут на выставке

Сегодня, 13:52
8 февраля в Петербурге пройдет выставка «Джинсы как культ». В рамках данного мероприятия посетители увидят одежду знаменитых людей. Основным экспонатом является джинсовая куртка писателя Иосифа Бродского.

В Петербурге джинсы Бродского и Михалкова покажут на выставке

 

В музее социалистического быта люди посмотрят на джинсы известных музыкантов, режиссеров и государственных деятелей. Организовал экспозицию Рустем Валиахметов. В 1981 году Иосиф Бродский подарил свою джинсовку поэту Юрию Кулбановскому. Дабы переправить одежду через границу, предусмотрительный писатель оторвал этикетку, где указывалось, что товар произведен в США. В социалистическую эпоху такие слова приравнивались к ругательствам. Куртка благополучно попала в Россию и стала экспонатом музея.

На экспозиции покажут одежду режиссера Никиты Михалкова, лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, фронтмена коллектива «Ленинград» Сергея Шнурова, певиц Дианы Арбениной и Земфиры, а также многих других знаменитостей. Не обошел стороной мероприятие и глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский, подарив выставке предмет своего гардероба.
Домбровский Сергей
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