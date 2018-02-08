Режиссер «Дэдпула 2» может возглавить спин-офф «Форсажа»

Режиссер «Дэдпула 2» Дэвил Литч на данный момент вошел в число главных претендентов на возможность съемок спин-оффа «Форсажа», в котором главные роли исполнят Джейсон Стэтхем и Дуэйн «Скала» Джонсон. Информацией об этом поделились сотрудники Entertainment Weekly.

Название для нового фильма пока что держат в строгой тайне. Сценарием занимается Крис Морган, который работал над шестью частями франшизы. Как известно, Литч является бывшим каскадером. В качестве режиссера его дебют состоялся вместе с Чадом Стахелски в остросюжетной картинке «Джон Уик», которую широко хвалили и критики, и зрители. После этого Литч снял «Взрывную блондинку», также недурно оцененную общественностью. Сейчас же он плотно занялся работой над «Дэдпулом 2».

Спин-офф «Форсажа» в прокат должен выйти уже летом 2019 года. В центре событий там окажутся агент Люк Хоббс, которого сыграет Джонсон, а также один из бывших главных злодеев успешной франшизы Декард Шоу, которого играет Стетхэм. По другим сведениям, картину подготовят уже к 26 июля 2019 года. Премьера второго фильма про «Дедпула» намерена на 18 мая текущего года. Вчера на просторах сети появился дебютный трейлер картины.

Николай Офицеров