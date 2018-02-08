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| | Скоро в доме-музее Цветаевой появится интерактивный лекторий

Скоро в доме-музее Цветаевой появится интерактивный лекторий

Сегодня, 13:28
Интерактивный лекторий вскоре будет доступен всем посетителям дома-музея прославленной отечественной поэтессы Марины Цветаевой. На одной из первых лекций посетителей познакомят с зарождением музыкальной традиции.

Скоро в доме-музее Цветаевой появится интерактивный лекторий

 

Уже 20 февраля нынешнего года в доме-музее Цветаевой состоятся первые лекции в новом лектории, который содержит в себе четыре блока: занятия будут разделены на «Музыкальную», «Архитектурную», «Кинематографическую», а также «Театральную» области. Каждый из блоков лектория начнёт своё действие с февраля, а последние лекции пройдут осенью нынешнего года. Образовательные мероприятия будут содержать в себе творческие встречи, различные культурные лекции, а также мастер-классы от именитых авторов.

Стоит отметить, что свою деятельность в лектории будут осуществлять такие специалисты как: известный киновед Милена Мусина, Денис Хоров, являющийся официальным представителем мемориального музея Скрябина и многие другие.
Александр Вест
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