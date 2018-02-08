ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | ИИ мог сэкономить 25 млн долларов на бритье Супермена

ИИ мог сэкономить 25 млн долларов на бритье Супермена

Вчера, 22:20
Технические специалисты разработали технологию искусственного интеллекта (ИИ) deepfakes, которая отлично справляется с виртуальным бритьем человека. На видехостинге YouTube опубликовали ролик, на котором программными методами удаляют усы актеру Генри Кавиллу.

ИИ мог сэкономить 25 млн долларов на бритье Супермена

 

Кавилл играл роль Супермена и одновременно участвовал в сьёмках фильма «Лига справедливости». В этой картине герой должен появляться на экране телевизоров с усами. Для того, чтобы решить проблему, продюсеры потратили 25 млн долларов США и результат оставлял желать лучшего, поскольку многие зрители жаловались на то, что отсутствие растительности на губах у Супермена выглядело неестественно.


С появлением технологии deepfakes данную задачу можно решить гораздо проще и обойдется услуга суммой 300 долларов. На YouTube выложили ролик, где показывается, как Генри Кавилл лишается усов программными средствами. Причем работа выполнена качественно, отсутствие растительности на губах актера выглядит натурально. По словам режиссеров, студия, снимающая ленту про Супермена, могла сэкономить 25 млн долларов.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Создатели «Лиги справедливости» вынужденно сняли Супермена с усами
Создатели «Лиги справедливости» вынужденно сняли Супермена с усами

Создатели «Лиги справедливости» вынужденно сняли Супермена с усами. На это пришлось пойти из-за того, что Генри Кавелл – актер, исполняющий главного героя,

В Сети появился новый трейлер «Бэтмен против Супермена»
В Сети появился новый трейлер «Бэтмен против Супермена»

В Сети появился новый трейлер фильма легендарного Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена». Очередная киногеройская сага выйдет в свет весной следующего года,

Продолжение «Человека из стали» отложили на неопределенный срок
Продолжение «Человека из стали» отложили на неопределенный срок

Продолжение кинокартины «Человек из стали» отменили на неопределенный срок. Warner Bros пока что не называет причин своего решения. Как предполагалось, что

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости