ИИ мог сэкономить 25 млн долларов на бритье Супермена

Технические специалисты разработали технологию искусственного интеллекта (ИИ) deepfakes, которая отлично справляется с виртуальным бритьем человека. На видехостинге YouTube опубликовали ролик, на котором программными методами удаляют усы актеру Генри Кавиллу.

Домбровский Сергей

Кавилл играл роль Супермена и одновременно участвовал в сьёмках фильма «Лига справедливости». В этой картине герой должен появляться на экране телевизоров с усами. Для того, чтобы решить проблему, продюсеры потратили 25 млн долларов США и результат оставлял желать лучшего, поскольку многие зрители жаловались на то, что отсутствие растительности на губах у Супермена выглядело неестественно.С появлением технологии deepfakes данную задачу можно решить гораздо проще и обойдется услуга суммой 300 долларов. На YouTube выложили ролик, где показывается, как Генри Кавилл лишается усов программными средствами. Причем работа выполнена качественно, отсутствие растительности на губах актера выглядит натурально. По словам режиссеров, студия, снимающая ленту про Супермена, могла сэкономить 25 млн долларов.