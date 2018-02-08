Со дня рождения Вячеслава Тихонова исполнилось 90 лет

8 февраля исполняется ровно 90 лет со дня рождения народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Обладатель множества премий и разноплановый актер снялся в 70 картинах и стал символом советского кинематографа еще при жизни.

Виктория Озерова

8 февраля день рождения великого актера. Сегодня Вячеслав Тихонов мог бы отпраздновать 90-летие. Не сумев поступить во ВГИК, Тихонову все же удалось стать символом советского кинематографа и настоящей легендой. Первой «большой» ролью Вячеслава стал тракторист Матвей из «Дело было в Пенькове», и именно ее он всегда вспоминал с особыми чувствами, называя киногероя самым любимым из всех сыгранных. Далее последует участие во многих известных картинах.Следует отметить, что роль Андрея Балконского в «Войне и мире» принесла Тихонову славу и стала самым большим его разочарованием. После нее актер даже думал уйти из кино. Напомним, что скончался великий артист почти девять лет назад.