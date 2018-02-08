"Лед" тронулся: в Москве состоялась премьера долгожданного фильма

Как "Лед" не треснул под натиском такого количества именитых звезд неизвестно, но еще более неизвестна ситуация в мире шоу-бизнеса, которую так запутала премьера фильма.

Центральные события красной дорожки связаны с одним из продюсеров фильма Федором Бондарчуком и исполнительницей главной роли Аглаей Тарасовой.Сначала журналистов удивил Федор Бондарчук. Продюсер пришел на премьеру без Паулины Андреевой, вместо нее с ним в обнимку позировала перед фотокамерами примадонна эстрады Алла Пугачева, также пришедшая на премьеру без Максима Галкина. Если вслух никто свои догадки не говорит, то в мыслях многих зароились подозрения.

Далее по красной дорожке прошлась исполнительница главной роли Нади в фильме "Лед" Аглая Тарасова со своим партнером по фильму и по совместительству молодым человеком Милошем Биковичем. Пара вместе уже более года. Но приковало внимание публики больше свободное платье Аглаи, что натолкнуло многих на мысль о том, что актриса беременна и пытается скрыть это за просторной одеждой.