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| | "Лед" тронулся: в Москве состоялась премьера долгожданного фильма

"Лед" тронулся: в Москве состоялась премьера долгожданного фильма

Сегодня, 13:17
Как "Лед" не треснул под натиском такого количества именитых звезд неизвестно, но еще более неизвестна ситуация в мире шоу-бизнеса, которую так запутала премьера фильма.

 

Центральные события красной дорожки связаны с одним из продюсеров фильма Федором Бондарчуком и исполнительницей главной роли Аглаей Тарасовой.

Сначала журналистов удивил Федор Бондарчук. Продюсер пришел на премьеру без Паулины Андреевой, вместо нее с ним в обнимку позировала перед фотокамерами примадонна эстрады Алла Пугачева, также пришедшая на премьеру без Максима Галкина. Если вслух никто свои догадки не говорит, то в мыслях многих зароились подозрения.

 

Далее по красной дорожке прошлась исполнительница главной роли Нади в фильме "Лед" Аглая Тарасова со своим партнером по фильму и по совместительству молодым человеком Милошем Биковичем. Пара вместе уже более года. Но приковало внимание публики больше свободное платье Аглаи, что натолкнуло многих на мысль о том, что актриса беременна и пытается скрыть это за просторной одеждой.
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