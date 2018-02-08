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| | Имя актера Юрия Стоянова пополнило базу сайта «Миротворец»

Имя актера Юрия Стоянова пополнило базу сайта «Миротворец»

Сегодня, 13:12
Имя российского актера Юрия Стоянова, известного широкой публике по юмористической передаче «Городок», внесли в «черный список» украинского сайта «Миротворец». Причиной этому послужило посещение Крыма без разрешения киевской власти.

Имя актера Юрия Стоянова пополнило базу сайта «Миротворец»

 

Руководители Украины очень болезненно реагируют на выступления артистов на полуострове. Киевская власть до сих пор не может смириться с потерей Крыма и считает его своей территорией. Все знаменитости, которые приезжают туда, заносятся в базу сайта «Миротворец». В последствии звездам шоу-бизнеса запрещают посещать Украину из-за незаконного пересечения границы суверенного государства. На данный момент неизвестно, как отреагировал Юрий Стоянов на данную новость.

Ранее в базу «Миротворца» попало имя Никиты Высоцкого. Сын поэта, автора песен посещал Крым с выступлениями. Режиссер планировал приехать в Украину, но теперь этот визит придется отложить на неопределенный срок. В Крыму его отлично приняли, поскольку люди уважают творчество Владимира Высоцкого.
Домбровский Сергей
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