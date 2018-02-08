Имя актера Юрия Стоянова пополнило базу сайта «Миротворец»

Руководители Украины очень болезненно реагируют на выступления артистов на полуострове. Киевская власть до сих пор не может смириться с потерей Крыма и считает его своей территорией. Все знаменитости, которые приезжают туда, заносятся в базу сайта «Миротворец». В последствии звездам шоу-бизнеса запрещают посещать Украину из-за незаконного пересечения границы суверенного государства. На данный момент неизвестно, как отреагировал Юрий Стоянов на данную новость.
Ранее в базу «Миротворца» попало имя Никиты Высоцкого. Сын поэта, автора песен посещал Крым с выступлениями. Режиссер планировал приехать в Украину, но теперь этот визит придется отложить на неопределенный срок. В Крыму его отлично приняли, поскольку люди уважают творчество Владимира Высоцкого.